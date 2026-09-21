강기영이 아내와의 연애 시절을 언급했다./사진=텐아시아DB

유재석이 강기영의 연애 시절을 언급했다./사진='핑계고'

배우 강기영이 과거 아내와 연애하던 시절의 비화를 털어놨다.지난 19일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에는 영화 '부활남: 더 레드'의 주역 구교환, 신승호, 강기영이 게스트로 출연했다.이날 MC 유재석은 과거 SBS 예능 '미추리 8-1000'을 함께했던 강기영을 반갑게 맞이했다. 유재석은 "그땐 결혼 전이었고 지금의 아내와 한창 연애를 할 때였다"며 "혹시 그녀가 떠날까 봐 항상 노심초사 연애를 하던 시절이었다"고 회상했다.이에 강기영은 "당시엔 대놓고 연애를 했다. 아무도 저의 연애에 관심이 없더라"고 털어놓았고, 유재석 역시 "공개를 했는데도 큰 파장이 없었다. 누구 하나 속상해하는 분 없이 다 축하해 주는 분위기였다"고 받아쳤다. 유재석은 당시 '해피투게더' 녹화 스케줄까지 조정해가며 강기영의 결혼식 사회를 맡았던 특별한 인연도 전했다.강기영은 2019년 3세 연하의 비연예인 아내와 결혼했다. 특히 결혼 후 처가에서 운영하는 갤러리와 함께 쓰는 대규모 대저택 신혼집이 공개되면서 큰 화제를 모으기도 했다. 강기영은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 장모가 갤러리 관장이며 아내가 외동딸이라고 밝힌 바 있다. 그는 인터뷰를 통해서도 "좋은 환경에서 조금 더 빨리 살 수 있게 해줘서 감사하다"며 처가에 대한 고마움을 전하기도 했다.강기영은 오는 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'로 스크린에 복귀한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr