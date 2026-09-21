지석진과 이광수가 추석 특집 '핑계고'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

유재석, 지석진, 남창희, 양세찬, 이광수가 추석 특집 '핑계고'에 출연한다. / 사진=유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

방송인 지석진이 후배들에게 결혼 덕담을 건넸다.최근 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '[특집 예고캠] 추석 가족 모임'이라는 제목의 선공개 숏폼 영상이 게재됐다. 유재석, 지석진, 남창희, 양세찬, 이광수는 추석 특집을 맞아 한자리에 모였다.유재석은 "가족 같은 분들과 함께 추석 명절을 보내보겠다"며 다섯 사람이 모인 이유를 설명했다. 이어 이들은 다 같이 전을 먹었다. 지석진이 전을 집어 들자 동생들은 "할아버지 드셔야지", "이게 제사상이다"라며 장난을 쳤다.동생들의 장난에 지석진은 자연스럽게 할아버지 콘셉트를 이어갔다. 최근 결혼한 남창희에게 "나이가 어느 정도 차서 결혼해가지고 빨리 (2세를) 낳아야지"라고 말했다. 미혼인 이광수와 양세찬에게도 "너희도 빨리 가고 가정을 꾸리라"며 명절 어른처럼 덕담을 건넸다.이에 이광수는 "진짜 할아버지 같다"고 받아쳤다. 양세찬 역시 "틱톡 그랜파 출동이다"고 맞받아치며 웃음을 더했다.한편 이광수는 배우 이선빈과 8년째 공개 열애를 이어오고 있다. 두 사람은 2016년 예능 '런닝맨'을 통해 인연을 맺었고 2018년 말 열애를 인정했다. 이선빈은 '런닝맨' 출연 당시 이광수를 이상형으로 꼽기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr