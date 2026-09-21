이민호가 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이민호가 영화 '암살자(들)'에 출연한다. / 사진제공=하이브미디어코프

이민호가 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)에서 패기 넘치는 사회부 신입 기자로 변신한다. '파친코'의 야망가부터 '별들에게 물어봐'의 산부인과 의사, '전지적 독자 시점'의 강인한 소설 속 주인공까지 다양한 인물을 소화해온 그가 이번에는 1974년 영부인 저격 사건의 진실을 좇는 기자로 관객과 만난다.오는 23일 개봉하는 '암살자(들)'에서 이민호는 사회부 신입 기자 영일 역을 맡았다. 데뷔 이후 여러 장르를 오가며 활동해온 그는 최근 작품에서도 서로 다른 성격의 캐릭터를 연이어 선보였다.애플TV+ 오리지널 시리즈 '파친코'에서는 자수성가한 사업가이자 선자(김민하 분)의 삶을 뒤흔드는 한수를 연기했다. 야망과 사랑 사이에서 갈등하는 인물의 양면성을 표현하며 기존 작품과는 다른 모습을 보여줬다. 시즌1에 이어 시즌2에서도 한수의 복합적인 감정과 서사를 이어갔다.tvN 드라마 '별들에게 물어봐'에서는 산부인과 의사이자 우주관광객 공룡으로 변신했다. 생명을 대하는 진지한 태도부터 사랑 앞에서 드러나는 인간적인 면모와 장난스러운 모습까지 캐릭터의 다양한 모습을 그려냈다.스크린에서는 영화 '전지적 독자 시점'의 유중혁 역으로 액션 연기를 선보였다. 냉철한 겉모습과 그 안에 자리한 고독을 절제된 감정으로 표현하는 한편, 강도 높은 액션을 소화하며 소설 속 강인한 인물을 구현했다.'암살자(들)'에서는 또 다른 변신을 시도한다. '암살자(들)'는 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 작품이다.이민호가 맡은 영일은 사건의 목격자에서 진실을 쫓는 추적자로 변해가는 인물이다. 열정과 패기로 무장한 사회부 신입 기자로, 거대한 의문을 마주한 뒤에도 물러서지 않고 사건의 실체를 파고든다. 이민호는 영일의 거침없는 추진력과 진실을 향한 집념을 표현하며 극의 한 축을 담당한다.'파친코'부터 '별들에게 물어봐', '전지적 독자 시점'을 거쳐 시대극 '암살자(들)'까지 장르와 시대를 달리하며 변화를 이어온 이민호가 이번 작품에서 보여줄 새로운 모습에 관심이 쏠린다.'암살자(들)'는 오는 23일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr