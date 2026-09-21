사진=쓰리와이코프레이션

밴드 QWER(큐더블유이알)이 팬들의 의견을 반영한 새 싱글을 선보인다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'를 발매한다.이번 싱글은 'CHOOSE YOUR QWER' 프로젝트를 통해 탄생했다. QWER은 리스닝 팝업과 단독 콘서트 등 온·오프라인 행사에서 미발매곡 '소년만화'와 '피카레스크'를 선공개한 뒤 팬 투표로 타이틀곡을 결정했다.투표에는 약 2만7000명이 참여했다. 이 가운데 약 70%의 표를 얻은 '소년만화'가 타이틀곡으로 선정됐다. 이 곡은 빛나지 않는 현실 속에서도 소년만화의 주인공처럼 꿈을 향해 나아가겠다는 의지를 담았다. 경쾌한 밴드 사운드에 서정적인 가사를 더해 청춘을 향한 위로와 공감을 전한다.또 다른 수록곡 '피카레스크'는 뻔하고 진부한 세상에서도 자신만의 방식대로 당당히 살아가겠다는 이야기를 그린다. 재치 있는 가사와 중독성 강한 후렴구가 특징이다. QWER은 서로 다른 분위기의 두 곡을 통해 청춘의 여러 얼굴을 표현한다.QWER은 그동안 'Discord', '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기', 'CEREMONY' 등을 발표하며 팀 고유의 음악 색깔을 다져왔다. 이번 싱글에서는 상반된 매력을 지닌 두 곡으로 음악적 폭을 넓힌다.공연 활동도 이어간다. QWER은 지난 12~13일 서울 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 투어 'QWER 2nd TOUR 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!''의 서울 공연을 마쳤다. 이들은 오는 10월 10~11일 타이베이를 시작으로 13일 후쿠오카, 15일 오사카, 17일 도쿄, 11월 7일 쿠알라룸푸르, 14일 방콕을 찾는다. 이어 2027년 1월 2일 홍콩과 8~9일 싱가포르까지 아시아 8개 도시에서 현지 팬들과 만난다.QWER의 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'는 이날 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr