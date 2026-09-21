밴드 QWER(큐더블유이알)이 팬들의 의견을 반영한 새 싱글을 선보인다.
QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'를 발매한다.
이번 싱글은 'CHOOSE YOUR QWER' 프로젝트를 통해 탄생했다. QWER은 리스닝 팝업과 단독 콘서트 등 온·오프라인 행사에서 미발매곡 '소년만화'와 '피카레스크'를 선공개한 뒤 팬 투표로 타이틀곡을 결정했다.
투표에는 약 2만7000명이 참여했다. 이 가운데 약 70%의 표를 얻은 '소년만화'가 타이틀곡으로 선정됐다. 이 곡은 빛나지 않는 현실 속에서도 소년만화의 주인공처럼 꿈을 향해 나아가겠다는 의지를 담았다. 경쾌한 밴드 사운드에 서정적인 가사를 더해 청춘을 향한 위로와 공감을 전한다.
또 다른 수록곡 '피카레스크'는 뻔하고 진부한 세상에서도 자신만의 방식대로 당당히 살아가겠다는 이야기를 그린다. 재치 있는 가사와 중독성 강한 후렴구가 특징이다. QWER은 서로 다른 분위기의 두 곡을 통해 청춘의 여러 얼굴을 표현한다.
QWER은 그동안 'Discord', '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기', 'CEREMONY' 등을 발표하며 팀 고유의 음악 색깔을 다져왔다. 이번 싱글에서는 상반된 매력을 지닌 두 곡으로 음악적 폭을 넓힌다.
공연 활동도 이어간다. QWER은 지난 12~13일 서울 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 투어 'QWER 2nd TOUR 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!''의 서울 공연을 마쳤다. 이들은 오는 10월 10~11일 타이베이를 시작으로 13일 후쿠오카, 15일 오사카, 17일 도쿄, 11월 7일 쿠알라룸푸르, 14일 방콕을 찾는다. 이어 2027년 1월 2일 홍콩과 8~9일 싱가포르까지 아시아 8개 도시에서 현지 팬들과 만난다.
QWER의 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'는 이날 오후 6시 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'를 발매한다.
이번 싱글은 'CHOOSE YOUR QWER' 프로젝트를 통해 탄생했다. QWER은 리스닝 팝업과 단독 콘서트 등 온·오프라인 행사에서 미발매곡 '소년만화'와 '피카레스크'를 선공개한 뒤 팬 투표로 타이틀곡을 결정했다.
투표에는 약 2만7000명이 참여했다. 이 가운데 약 70%의 표를 얻은 '소년만화'가 타이틀곡으로 선정됐다. 이 곡은 빛나지 않는 현실 속에서도 소년만화의 주인공처럼 꿈을 향해 나아가겠다는 의지를 담았다. 경쾌한 밴드 사운드에 서정적인 가사를 더해 청춘을 향한 위로와 공감을 전한다.
또 다른 수록곡 '피카레스크'는 뻔하고 진부한 세상에서도 자신만의 방식대로 당당히 살아가겠다는 이야기를 그린다. 재치 있는 가사와 중독성 강한 후렴구가 특징이다. QWER은 서로 다른 분위기의 두 곡을 통해 청춘의 여러 얼굴을 표현한다.
QWER은 그동안 'Discord', '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기', 'CEREMONY' 등을 발표하며 팀 고유의 음악 색깔을 다져왔다. 이번 싱글에서는 상반된 매력을 지닌 두 곡으로 음악적 폭을 넓힌다.
공연 활동도 이어간다. QWER은 지난 12~13일 서울 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 투어 'QWER 2nd TOUR 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!''의 서울 공연을 마쳤다. 이들은 오는 10월 10~11일 타이베이를 시작으로 13일 후쿠오카, 15일 오사카, 17일 도쿄, 11월 7일 쿠알라룸푸르, 14일 방콕을 찾는다. 이어 2027년 1월 2일 홍콩과 8~9일 싱가포르까지 아시아 8개 도시에서 현지 팬들과 만난다.
QWER의 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'는 이날 오후 6시 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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