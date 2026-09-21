그룹 아이브 멤버 장원영이 생애 첫 게임방을 방문했다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 생애 첫 게임방을 방문했다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 생애 첫 게임방을 방문했다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 게임걸로 변신해 팬들과 만났다.장원영은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "Back to game girl", "나 사실 게임 못해" 등의 문구들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 멤버들과 콘텐츠 촬영을 위해 PC방을 방문한 모습. 그는 여느 손님과 다를 바 없이 음식을 주문했으며, 자신의 캐릭터와 게임 아이디도 공유했다.앞서 관련 콘텐츠에서 장원영은 "나 PC방 처음 와 봐"라며 독수리 타법을 보여 주목받은 바 있다.한편 장원영은 그룹 활동뿐만 아니라 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr