'2026 ATA 페스티벌'에 출연한 킥플립 / 사진=이승현 기자 lsh87@

'2026 ATA 페스티벌'에 출연한 킥플립 / 사진=이승현 기자 lsh87@

그룹 킥플립이 '아시아 톱 아티스트'를 향한 당찬 포부를 밝혔다. 무대 위에서는 탄탄한 실력으로 존재감을 각인했고, 무대 아래에서는 자유분방한 에너지로 다채로운 매력을 뽐냈다.킥플립(KickFlip)은 20일 서울 상암동 난지한강공원에서 열린 '2026 아시아 톱 아티스트 페스티벌'(ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 'ATA 페스티벌') 무대에 올랐다.이날 킥플립은 "'아시아 톱 아티스트'임을 증명할 기회를 마련해 주셔서 감사하다. 오늘 무대에서 제대로 증명해 보겠다"고 출연 소감과 포부를 밝혔다. 멤버들은 "분위기도 좋고 날씨도 좋다"며 현장의 열기를 전했다.다음 달 6일 컴백을 앞둔 킥플립은 새 앨범에 관한 질문을 받자 말 대신 표정과 동작으로 힌트를 건넸다. 케이주가 "제가 완벽한 표정으로 보여드리겠다"고 나섰고, 카메라를 노려보며 거친 숨을 몰아쉬는 모습으로 신곡을 스포했다. 멤버들은 "너무 스포했다. 괜찮냐"며 너스레를 떨었다. 이내 다 같이 케이주가 취했던 포즈를 취하며 스포로 신보를 향한 궁금증을 키웠다.팬덤 위플립(팬덤명) 2기를 모집 중인 이들은 직접 꼽은 '입덕 포인트'로 라이브 실력과 애교, 섹시함을 들었다. 멤버들은 "라이브를 엄청 열심히 하고 있다"고 자신감을 보인 뒤 애교와 포즈를 연달아 선보였다. 'ATA 페스티벌'에서 처음 만난 관객을 팬으로 만들기 위한 릴레이 매력 어필도 이어졌다. 멤버들은 '따뜻한 말 한마디', '기세', '애교' 등 각자의 필살기를 내세우며 유쾌한 팀워크를 보여줬다.자유분방하고 장난기 넘치는 멤버들의 모습을 가장 잘 보여줄 수 있는 곡으로는 '특이점'을 꼽았다. 킥플립은 "리더 계훈이 작사·작곡에 참여한 곡"이라며 "특이하면서도 멋있는 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 곡이니 기대해 달라"고 말했다. 끝으로 킥플립은 "10월 6일 컴백하니 꼭 한 번씩 들어봐 주셨으면 좋겠다. 다음에 또 뵐 수 있었으면 좋겠다"고 인사했다.한편, 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 'ATA 페스티벌'은 음악을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션을 아우르는 종합 K컬처 플랫폼으로 19일과 20일 양일간 열렸다.첫날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 카더가든, 루시, &TEAM(앤팀), 씨엔블루가 무대를 달군 데 이어, 둘째 날에는 킥플립을 비롯해 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 이무진, 알파드라이브원, 잔나비, 에이티즈 등이 라인업을 채우며 피날레를 장식했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr