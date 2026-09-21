이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’

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배우 김정은이 이서진과 결별과 관련한 속사정을 18년 만에 털어놨다.20일 유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’에는 이혜영과 김정은이 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.이날 이혜영은 김정은이 진행했던 SBS ‘김정은의 초콜릿’을 언급하며 당시 이서진과의 결별을 방송에서 알렸던 일을 짚었다.김정은은 당시 상황에 대해 “사실 초콜릿 때는 남기고 싶지 않았는데, 기자들이 밖에 너무 많이 대기하고 있었다. 그래서 입장을 안 하면 골치 아프고 그랬다. 도망가도 안 말해도 되는 건데”라고 털어놨다.이혜영도 “옛날에는 입장 표명을 안 하면 방송에서 무슨 일이 나는 그런 시대였다”라고 공감하면서 자신의 이혼 당시 방송에서 입장 표명을 했던 상황을 떠올렸다.앞서 김정은과 이서진은 2006년 SBS 드라마 ‘연인’을 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 약 2년간 교제했으며 2008년 결별했다.당시 김정은은 ‘김정은의 초콜릿’에서 이서진과의 결별을 언급하며 눈물을 보였다. 이서진은 결별 후 약 2개월 동안 홍콩에 머물렀던 것으로 알려졌다.이날 방송에서 이혜영은 김정은에게 당시 결별 이야기를 꺼낸 것을 두고 “멋있다”고 생각했다고 밝혔다. 이에 김정은은 “숨지 않고, 나 때문에 많은 사람이 기다렸다는 것에 대해서 총알받이 같은 역할이었다”라고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr