사진 = 고수 인스타그램

사진 = 고수 인스타그램

사진 = 고수 인스타그램

배우 고수가 브라운 수트 차림으로 전시 공간을 둘러보는 모습을 공개했다.고수는 최근 자신의 인스타그램에 "하이엔드 독립 워치메이커를 한자리에서 만날 수 있는 경험💙💚❤️🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고수는 브라운 수트에 밝은 컬러의 상의를 매치한 채 벽 앞에 서 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손은 목 근처에 가볍게 댄 채 옆을 바라보고 있으며 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 반듯한 옆모습이 눈길을 끈다. 손목에는 블랙 컬러의 시계를 착용했고 벽면에 길게 드리운 고수의 그림자까지 함께 포착됐다.이어진 사진에서 고수는 유리 진열장이 놓인 공간을 거닐며 몸을 뒤쪽으로 돌리고 있다. 브라운 재킷과 팬츠로 이어지는 수트의 실루엣이 뒷모습까지 선명하게 드러나며, 왼손을 유리 진열장 가까이에 둔 채 고개를 옆으로 돌린 모습이 담겼다. 주변 진열장 안에는 여러 시계가 전시돼 있어 고수가 둘러본 공간의 모습도 자연스럽게 확인할 수 있다.마지막 사진에서 고수는 여러 개의 유리 진열장 사이에 서서 한 손을 진열장 위에 올리고 아래를 바라보고 있다. 재킷 소매 아래로 드러난 블랙 시계와 단정한 브라운 수트가 가까이 포착됐다.이를 본 팬들은 "참으로 너므 멋찌샤요", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "고수 화이팅", "진짜 제가 넘 잘생긴 배우님", "무엇보다 빛나고 멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1978년생으로 48세인 고수는 1990년대 말 데뷔해 이후로도 '피아노' '요조숙녀' '크리스마스에 눈이 올까요?' '옥중화' '미씽: 그들이 있었다' 등에 출연하며 연기력을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr