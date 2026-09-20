사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 애월에서 밝고 편안한 모습의 일상을 공개했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "애월만 나와도 여행 온 기분이네🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 돌로 마감된 벽 앞에서 한쪽 팔을 길게 뻗어 벽에 손을 대고 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 볼캡에 연두색 크롭 반소매 티셔츠와 밝은 팬츠를 입었으며 허리에는 스트라이프 셔츠를 묶어 편안한 스타일을 완성했다. 한 손에는 회색과 네이비가 배색된 토트백을 들고 있으며 길게 늘어뜨린 검은 머리와 살짝 미소 짓는 표정이 햇빛을 받아 선명하게 담겼다.이어진 사진에서 박한별은 같은 자리에서 한쪽 팔을 머리 위로 높이 뻗어 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 모자 챙 아래로 눈을 살짝 감은 채 미소 짓고 있으며 팔을 높이 올리면서 짧은 티셔츠와 허리에 묶은 셔츠가 한층 또렷하게 드러났다.또 다른 사진에서 박한별은 돌벽 아래에 쪼그려 앉아 한 손으로 볼을 받친 채 옆을 바라보고 있다. 주변에는 나무 상자에 담긴 과일과 파란색 캐릭터 인형, 작은 트렁크 등이 놓여 있으며 옆에 세워둔 토트백까지 함께 화면에 담겼다. 길게 내려온 머리카락과 편안하게 굽힌 자세가 앞선 전신 사진과는 또 다른 모습을 보여준다.마지막 사진에서 박한별은 나무 프레임의 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 남기고 있다. 휴대전화 케이스에는 노란색 캐릭터 모양의 장식이 붙어 있으며 반대편 손으로는 브이 포즈를 취했다.이를 본 팬들은 "젤 조아하는 한별언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "넘 예쁘다요", "아름다운미모", "이쁘네요" 등의 댓글을 달았다.한편 박한별은 1984년생으로 42세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr