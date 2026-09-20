그룹 알파드라이브원이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'에 참여했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 알파드라이브원이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'을 뜨겁게 달궜다. / 사진=텐아시아DB

그룹 알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)이 에너지 넘치는 퍼포먼스로 축제의 열기를 끌어올렸다.20일 서울 상암동 난지한강공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')이 개최됐다. 지난 1월 데뷔한 알파드라이브원은 힘 있는 군무와 신예다운 패기로 무대를 가득 채웠다.알파드라이브원은 'BORN DIRE'로 공연의 시작을 알렸다. 멤버들은 칼군무부터 아크로바틱 안무까지 펼치며 강렬한 인상을 남겼다. 상원은 "ATA 페스티벌은 처음인데 잘 즐겨달라"고 말했다. 씬롱은 "많이 기다려주셔서 감사하다. 준비한 곡이 많으니 끝까지 즐겨달라"며 다음 무대에 대한 기대감을 높였다.이어 'Cinnamon Shake'와 'Good Life'로 분위기를 전환했다. 앞선 파워풀한 퍼포먼스와 대비되는 청량한 사운드로 더위를 잊게 했다. 멤버들은 "팬들 덕분에 더 열심히 무대에 설 수 있었다"며 "호응을 잘해주셔서 감사하다"고 소감을 밝혔다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌이다. 둘째 날에는 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈가 무대에 올라 관객과 호흡을 맞춘다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr