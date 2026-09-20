셰프 권성준과 윤남노가 '냉장고를 부탁해'에 게스트로 출연한다./사진제공=JTBC

셰프 권성준과 윤남노가 '냉장고를 부탁해'에 게스트로 출연한다./사진제공=JTBC

셰프 권성준과 윤남노가 '냉장고를 부탁해'에 게스트로 출연한다.20일 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'는 추석 특집으로 꾸며져 권성준과 윤남노가 게스트로 나선다. 두 사람이 등장하자 샘킴은 "게스트 급이 좀 떨어진다"며 솔직한 반응을 보인다. 이에 권성준은 "3.8% 시청률을 예상한다"고 자신감을 나타낸다.윤남노는 한발 더 나아가 머리까지 건다. 그는 "시청률 3.8%를 넘으면 머리를 밀겠다"며 삭발 공약을 내놓는다. 먼저 공개되는 권성준의 냉장고에서는 평소 쉽게 접하기 어려운 식재료가 연이어 등장한다. 이를 본 셰프들은 방송을 위해 준비한 것 아니냐며 의심하고, 권성준은 고급 식재료에 대한 자부심을 나타낸다.급기야 안정환의 사상 최초 냉장고 거부 사태까지 벌어진다. 냉장고 속 한 재료를 발견한 안정환은 "나 못해!"라고 외치며 거부 의사를 밝힌다. 윤남노의 냉장고가 공개된다. 평소 다양한 음식 조합을 선보여온 그는 방송에서 소개하지 않았던 새로운 조합을 공개한다. "바구니에 모셔뒀다"며 몇 달째 먹지 않고 보관 중인 식재료도 꺼내놓는다.첫 번째 요리 대결에서는 권성준과 인연이 있는 최현석과 정호영이 맞붙는다. 최현석은 "요리로 권성준을 표현하겠다"며 요리에 나선다. 두 번째 대결은 손종원·박은영과 샘킴·김풍의 팀전으로 진행된다. 두 팀은 윤남노의 냉장고 속 재료를 활용해 15분 동안 요리를 완성한다.권성준과 윤남노가 출연하는 '냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr