사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

소녀시대 출신 배우 윤아가 브라운 가죽 재킷을 활용한 가을 스타일을 공개했다.윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "가을이니까 😎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤아는 아이보리 후드 집업 위에 짙은 브라운 가죽 재킷을 걸치고 베이지색 쇼츠와 블랙 롱부츠를 매치한 채 복도에 서 있다. 후드를 머리까지 깊게 쓴 상태에서 양손으로 끈을 가볍게 잡고 카메라를 바라보며 미소 짓고 있으며 어깨에는 브라운 컬러의 가방을 멨다.이어진 사진에서 윤아는 같은 차림으로 후드 끈을 양손에 길게 펼쳐 잡은 채 아래를 바라보고 있다. 후드 사이로 자연스럽게 내려온 검은 머리카락이 얼굴선을 감싸고 있으며 가죽 재킷의 넉넉한 실루엣과 금색 스냅 버튼, 큼직한 포켓도 가까운 구도에서 눈에 띈다.또 다른 사진에서 윤아는 후드를 벗어 어깨에 내려놓고 한 손으로 가방끈을 잡은 채 창가 옆에 서 있다. 어깨 아래로 내려오는 웨이브 헤어와 화이트 티셔츠가 드러나면서 앞선 사진과는 다른 스타일링이 보이며, 브라운 가죽 재킷과 같은 계열의 가방이 자연스럽게 어우러진다. 옆을 바라보는 윤아의 얼굴에는 옅은 미소가 담겼다.마지막 사진에서 윤아는 밝은 컬러의 소파에 앉아 후드 집업의 목 부분을 코 아래까지 끌어올린 채 양손으로 옷깃을 잡고 카메라를 바라보고 있다. 브라운 가죽 재킷의 넉넉한 소매가 팔을 감싸고 있으며 얼굴 양옆으로 내려온 머리카락과 살짝 드러난 눈매가 가까운 거리에서 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "가을 공주 윤아", "내 인생에서 가장 아름다운 배우님", "귀여워" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 임윤아는 지난 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔해 현재까지 음반 활동과 연기 활동을 함께 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr