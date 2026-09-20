사진 = 예리 인스타그램

사진 = 예리 인스타그램

사진 = 예리 인스타그램

레드벨벳 예리가 다양한 표정이 담긴 셀카를 공개했다.예리는 최근 자신의 인스타그램에 "괜히 날씨가 좋아서 셀카를 많이 찍어봤슴다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 예리는 차 안에서 카메라를 얼굴 가까이 둔 채 정면을 바라보고 있다. 가운데 가르마를 탄 긴 생머리가 양쪽 얼굴선을 따라 자연스럽게 내려오며 은은하게 물든 볼과 촉촉하게 표현된 입술이 클로즈업 화면에 또렷하게 담겼다. 짙은 컬러의 상의를 입은 모습과 어두운 차 내부가 함께 잡히면서 얼굴에 시선이 집중된다.이어진 사진에서 예리는 비슷한 구도로 촬영한 여러 장의 셀카를 한 화면에 모아 공개했다. 창문으로 들어오는 빛에 따라 얼굴이 밝게 비치거나 따뜻한 색감으로 물드는 가운데 정면을 응시하고, 살짝 옆을 바라보거나 입술을 가볍게 벌리는 등 미세하게 달라지는 표정이 이어진다. 일부 사진에서는 손으로 머리카락을 잡은 모습도 담겨 같은 공간에서도 조금씩 다른 구도와 표정을 보여준다.마지막 사진에서 예리는 고개를 기울여 카메라를 바라보거나 입꼬리를 올려 미소 짓는 모습부터 얼굴을 화면 가까이 가져간 초근접 셀카까지 연이어 담았다. 햇빛이 얼굴 한쪽에 비치는 사진에서는 긴 생머리와 윤기가 도는 입술이 한층 선명하게 보이며, 아래에서 올려다보는 구도에서는 턱과 입술, 눈매가 화면을 가득 채운다. 여러 장의 셀카 사이에는 햇빛을 받은 나무와 하늘을 촬영한 사진도 함께 담겼다.이를 본 팬들은 "셀카가 다 너무 예뻐요", "사랑헤", "너무 예뻐", "예리 화이팅", "잘햇더요", "앞으로도 계속해줘 초미녀" 등의 댓글을 달았다.한편 1999년생으로 27세인 예리는 지난 2015년 레드벨벳 멤버로 합류 한 뒤 연기 활동을 통해 팬들과 만났다. 예리가 속한 레드벨벳은 여름 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)로 컴백한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr