배우 신승호가 데뷔 전 백화점 보안팀에서 근무하며 그룹 레드벨벳을 경호했던 이색 경력을 공개했다./사진=SNS 갈무리

배우 신승호가 데뷔 전 백화점 보안팀에서 근무하며 그룹 레드벨벳을 경호했던 이색 경력을 공개했다./사진=유튜브 '핑계고' 캡처

배우 신승호가 데뷔 전 백화점 보안팀에서 근무하며 그룹 레드벨벳을 경호했던 이색 경력을 공개했다.지난 19일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹 예능 '핑계고'에는 구교환, 강기영, 신승호가 게스트로 출연했다. 신승호는 배우가 되기 전 축구선수로 활동했던 시절을 돌아봤다. 그는 "초등학교 3~4학년 때 시작해서 대학 선수까지 했다"며 "그렇게 뛰어난 선수는 아니었다. 워낙 출중한 선수들이 많아서 '이 길은 내 길이 아니다' 했다. 어찌어찌하다 보니 연기를 하고 있다"고 말했다.신승호는 당시 "세상이 끝난 느낌이었다"고 회상하며 20대에는 "전혀 여유가 없었다"고 털어놨다. 축구를 그만둔 후에는 백화점 보안팀에서 약 3개월간 아르바이트했다. 신승호는 "석 달 정도 했는데 너무 재밌었다"며 당시 경험을 떠올렸다.그는 "연예인들이 행사장에 오면 근접 경호도 했다. 백화점 측에서 붙이더라"고 설명했다. 레드벨벳과의 인연이 눈길을 끌었다. 신승호는 "레드벨벳 팬 사인회 때도 근접 경호를 했다"며 "그런데 시간이 지나서 제가 연기를 한 후 아이린과 영화를 찍게 됐다"고 말했다.실제로 신승호는 배우 데뷔 후인 2021년 영화 '더블패티'에서 아이린과 주인공으로 호흡을 맞췄다. 백화점 보안요원으로 레드벨벳을 경호했던 그가 몇 년 뒤 아이린의 상대 배우로 재회한 셈이다. 당시 모습이 담긴 영상도 남아 있었다. 신승호는 "나중에 보니 영상도 남아 있더라. 팬분들이 다 찾아내셨다"고 이야기했다.신승호는 축구선수 출신 배우다. 과거 십자인대 파열로 병역이 면제돼 전시근로역 처분을 받은 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr