그룹 앤팀이 'ATA 페스티벌'에서 멋진 무대로 관객들의 호응을 이끌었다. / 사진=텐아시아DB, ATA 페스티벌

그룹 앤팀이 'ATA 페스티벌'에서 멋진 무대로 관객들의 호응을 이끌었다. / 사진=텐아시아DB, ATA 페스티벌

그룹 앤팀이 'ATA 페스티벌'에서 멋진 무대로 관객들의 호응을 이끌었다. / 사진=텐아시아DB, ATA 페스티벌

그룹 앤팀(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)이 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')에서 관객들의 뜨거운 호응에 감동했다.19일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2회차를 맞은 'ATA 페스티벌'이 열렸다. 노을이 물들기 시작할 무렵 무대에 오른 앤팀은 청량한 매력부터 강렬한 퍼포먼스까지 다채로운 무대로 관객들을 사로잡았다.앤팀은 'LOVE JANG', 'Koeagawari'로 무대를 시작했다. 멤버 의주는 "날씨도 좋고 사람들도 많아 재밌는 하루를 보낼 수 있을 것 같다"고 소감을 밝혔다. 마키는 "처음에는 귀엽고 말랑한 음악으로 시작했다면 조금 더 멋있는 앤팀을 보여줄 차례"라며 다음 무대를 예고했다.이어 'Good Boy'와 'LUNATIC'으로 전혀 다른 분위기의 무대를 선보인 앤팀은 관객들의 큰 환호성을 끌어냈다. 현장 곳곳에는 응원봉을 든 팬들이 응원법을 외치며 무대에 힘을 보탰다.노래가 끝난 뒤 앤팀은 벅찬 감정을 나타냈다. 후마는 "열기로 관객들의 열정을 느껴서 감사하다"고 밝혔다. 케이는 "야외에서 오랜만에 무대 하니까 너무 재밌다"면서도 마지막 곡 무대를 앞두고 아쉬움을 내비쳤다. 그는 "마지막 곡인 만큼 텐션을 높여서 보여드리고 싶다"고 말했다.앤팀은 'Wolf Type'과 'Night to Howl!'로 열기를 이어갔다. 특히 'Night to Howl!' 무대는 사전 예고 없이 깜짝 공개해 마지막까지 뜨거운 환호를 끌어냈다. 마지막 무대에서 케이는 카메라를 향해 키스를 날렸고, 마키는 물을 뿌리는 등 자유로운 모습으로 무대를 즐겼다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로 9월 19~20일 이틀간 개최된다. 첫째 날에는 다이나믹 듀오, 씨엔블루, 루시, 앤팀, 우즈, 카더가든, 이오욱, 김수영, 하이파이유니콘과 배우 문상민 등이 무대에 오른다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr