3인조 발라드 그룹 순순희가 '아리랑'의 정서를 발라드로 풀어낸 신곡을 발표한다. / 사진=순순희

/ 사진=순순희

3인조 발라드 그룹 순순희가 '아리랑'의 정서를 발라드로 풀어낸 신곡을 발표한다.순순희는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 '아리봄 : 지나갈테니까'를 공개한다.'아리봄 : 지나갈테니까'는 전통 민요 '아리랑'에서 모티브를 얻어 이별과 그리움, 아픔과 희망 등의 감정을 현대적인 발라드로 풀어낸 곡이다.제목 '아리봄'은 '아리고 그리운 마음에도 결국 봄은 온다'는 의미를 담았다. 아리고 그리운 마음을 뜻하는 '아리'와 새로운 시작을 상징하는 '봄'을 합친 표현이다. 힘든 시간이 계속되는 것처럼 느껴져도 결국 지나간다는 내용을 가사에 담았다.이번 곡은 황치열, 다비치, 이찬원, 케이시 등과 작업해온 프로듀서 한길이 작사와 작곡, 편곡을 맡았다. 전통 국악기와 현대 악기를 함께 사용해 '아리랑'의 정서를 발라드에 녹였다.순순희는 기태, 미러볼, 윤지환으로 구성된 3인조 보컬 그룹이다. 그동안 이별과 사랑 등을 소재로 한 발라드를 주로 선보여왔다.순순희의 신곡 '아리봄 : 지나갈테니까'는 이날 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr