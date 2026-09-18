배우 구교환, 신승호, 강기영이 유재석과 만난다. / 사진=롯데엔터테인먼트

배우 구교환, 신승호, 강기영이 유재석과 만난다. / 사진=롯데엔터테인먼트

배우 구교환, 신승호, 강기영이 유재석과 만난다.영화 '부활남: 더 레드'에 출연하는 구교환, 신승호, 강기영은 오는 19일 오전 9시 공개되는 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에 출연한다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 다시 살아나는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린다.구교환은 죽을수록 강해지는 부활 능력자 석환을 맡았다. 신승호는 타인을 마음대로 조종하는 블랙, 강기영은 석환의 유일한 친구 영하로 분한다.세 사람은 '핑계고'에서 유재석과 함께 작품과 캐릭터에 관한 이야기를 나눈다. 각자의 캐릭터를 만들어간 과정부터 촬영 현장에서 있었던 일 등 영화와 관련된 비하인드를 풀어놓을 예정이다.특히 구교환에게는 이번이 세 번째 '핑계고' 출연이다. 앞서 두 차례 프로그램을 찾았던 그는 신승호, 강기영과 함께 다시 유재석을 만난다. '부활남: 더 레드'에서 호흡을 맞춘 세 배우가 작품 밖에서는 어떤 모습을 보여줄지도 관전 포인트다.'부활남: 더 레드'는 죽은 뒤 72시간이 지나면 부활하고, 죽을수록 힘이 강해진다는 설정을 내세운 액션 영화다. 구교환을 비롯해 신승호, 강기영, 김시아 등이 출연한다.구교환, 신승호, 강기영이 출연하는 '핑계고'는 오는 19일 오전 9시 공개된다. '부활남: 더 레드'는 오는 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr