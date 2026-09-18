가수 아이유 / 사진=텐아시아DB
가수 아이유 / 사진=텐아시아DB
가수 겸 배우 아이유가 데뷔기념일을 맞아 2억원을 기부했다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 18일 아이유가 대한사회복지회, 서울재활병원, 하트-하트재단, 한국해비타트에 각각 5000만원씩 총 2억원을 전달했다고 밝혔다.

기부금은 자립준비청년의 자립 지원과 경제적 어려움을 겪는 아동·청소년의 재활치료 등에 사용된다. 여성 자립준비청년의 생계·교육 및 마음 건강 지원과 국가유공자 주거환경 개선에도 쓰일 예정이다.
가수 아이유의 기부증서. / 사진제공=EDAM엔터테인먼트
가수 아이유의 기부증서. / 사진제공=EDAM엔터테인먼트
아이유는 자신의 이름과 팬클럽 '유애나'를 합친 '아이유애나'라는 이름으로 생일과 데뷔기념일 등에 기부해왔다. 올해 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억원을 기부했으며, 지난 5월 생일에는 3억원을 전달했다.

한편 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 이번 싱글에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'가 수록됐다.

윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr

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