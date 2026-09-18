가수 아이유 / 사진=텐아시아DB

가수 아이유의 기부증서. / 사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 겸 배우 아이유가 데뷔기념일을 맞아 2억원을 기부했다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 18일 아이유가 대한사회복지회, 서울재활병원, 하트-하트재단, 한국해비타트에 각각 5000만원씩 총 2억원을 전달했다고 밝혔다.기부금은 자립준비청년의 자립 지원과 경제적 어려움을 겪는 아동·청소년의 재활치료 등에 사용된다. 여성 자립준비청년의 생계·교육 및 마음 건강 지원과 국가유공자 주거환경 개선에도 쓰일 예정이다.아이유는 자신의 이름과 팬클럽 '유애나'를 합친 '아이유애나'라는 이름으로 생일과 데뷔기념일 등에 기부해왔다. 올해 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억원을 기부했으며, 지난 5월 생일에는 3억원을 전달했다.한편 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 이번 싱글에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'가 수록됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr