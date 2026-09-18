배우 장신영이 아파트 1층에만 거주해 왔다고 말했다. / 사진=장신영 SNS

배우 장신영이 조수빈 아나운서와 함께 모델 하우스를 찾았다. / 사진=유튜브 채널 '조수빈큐레이션' 캡처

배우 장신영이 두 아들을 키우며 줄곧 아파트 1층을 선택해야 했던 이유를 밝혔다.최근 조수빈 아나운서의 유튜브 채널 '조수빈큐레이션'에는 '20년 만에 강릉, 모하 구경 왔어요 ft. 배우 장신영'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 조수빈과 장신영이 강릉의 한 모델하우스를 함께 둘러보는 모습이 담겼다.조수빈은 본격적인 탐방에 앞서 "초특급 여배우가 나와 함께 모델하우스를 봐준다"며 장신영을 소개했다. 이어 해당 건물의 꼭대기 층에 펜트하우스가 있다고 설명하면서 "여배우는 보통 이런 곳에 살지 않느냐"고 물었다.장신영은 웃으며 "저도 살고 싶다"고 답했다. 실제로는 자녀들 때문에 고층이 아닌 1층에서만 항상 생활해 왔다고. 그는 "저는 항상 1층에 살았다. 위 공기가 궁금하고 부러웠다"며 "아이가 있지 않나. 아이들이 뛰어다니다 보니 고층으로 갈 수가 없었다"고 털어놨다.한편 장신영은 2018년 배우 강경준과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 강경준은 2023년 12월 상간남으로 지목돼 5000만원 규모의 손해배상 청구 소송에 휘말렸다. 강경준 측 법률대리인은 해당 소송 첫 변론에서 상대방의 청구를 받아들이는 청구인낙을 했고 소송은 종결됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr