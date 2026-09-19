박예니가 영화 '인턴'에서 활약했다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

박예니가 영화 '인턴'에서 활약했다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 박예니가 영화 '인턴'에서 한소희의 직장 동료로 활약했다. 한편 박예니는 뉴욕대학교 티시 예술대학 연기과 학사, 하버드대학교 대학원 A.R.T. 연기과 석사 출신임을 알린 바 있다.박예니는 지난 16일 개봉한 영화 '인턴'에서 패션 브랜드 우투투의 상품기획자(MD) 유진 역을 맡았다. '인턴'은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 떠오른 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 벌어지는 이야기를 그린다.극 중 유진은 자신의 업무에는 적극적으로 나서면서도 동료들과는 거리낌 없이 어울리는 인물이다. 공들여 준비한 일이 뜻대로 풀리지 않으면 속상한 마음을 감추지 못하고, 탕비실에서 속내를 털어놓다가 상사가 등장하면 곧바로 태도를 바꾸는 등 직장인의 모습을 유쾌하게 표현한다.기호와는 업무를 주고받으며 편안한 선후배 관계를 형성한다. 현장 업무를 부탁한 뒤 꼼꼼하게 일을 처리해준 기호에게 직접 고마움을 전하고, 예상하지 못한 상황에서는 동료들과 빠르게 대처하며 실무 능력도 보여준다.이러한 가운데 박예니는 표정과 말투, 순간적인 반응을 활용해 유진의 성격을 표현했다. 또 최민식, 한소희 등과 호흡을 맞추며 극에 활기를 더했다.앞서 박예니는 영화 '내겐 너무 소중한 너', '멍뭉이', '그녀가 죽었다', '청설', '블랙 백'과 드라마 '너는 나의 봄', '모범형사2', '사냥개들', '셀러브리티', '감사합니다' 등에 출연했다.최근에는 '중증외상센터'에서 신입 간호사 아그네스 역을, '러닝메이트'에서는 백인경 역을 맡았다. '백번의 추억'에서는 청아운수 안내양 최정분으로 분해 눈길을 끌었다.박예니가 출연한 '인턴'은 지난 16일 개봉했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr