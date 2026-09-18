연상호 감독이 '실낙원' 제작보고회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

연상호 감독이 '실낙원'의 시작이 어머니가 쓴 메모 같은 3페이지짜리 이야기였다고 밝혔다.18일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 제작보고회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 김현주, 배현성이 참석했다.'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마에게 죽은 줄로만 알았던 아들이 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러. 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐으며, 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션을 통해 아시아 프리미어로 상영된다.김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영 역을 맡았다. 배현성은 9년 만에 돌아온 아들 류선우를 연기했다.지난해 '얼굴'에 이어 2년 연속 토론토영화제를 찾은 연상호 감독은 "극장 앞에서 팬들과 만나는 게 토론토의 시그니처다. 항상 '사람 없으면 어떡하지' 걱정했는데, 사람이 너무 많았다"고 밝혔다. 이어 "지난해 갔을 때도 '박정민('얼굴' 주연) 이 정도라고?' 깜짝 놀랐는데, 이번에도 깜짝 놀랐다"며 현지 반응을 전했다.김현주는 "팬들이 포스터를 미리 뽑아오셨더라. 감독님이 인기 많았다"고 거들었다. 연상호 감독은 "'내가 이렇게 팬이 많나?' 건방져 졌다. 호텔에 들어가는데 어떤 외국 분이 자기 3시간 기다렸다더라. 그래서 오라고 해서 사진 찍어드렸는데 'Where are you from?'이라고 묻더라"며 폭소케 했다.'실낙원'의 시작은 연상호 감독의 어머니가 쓴 이야기였다. 연 감독은 "어머니가 저를 유독 아끼신다. '군체' 개봉 당시 영화 소개 프로그램에 나온 메이킹 영상을 보시고는 '네가 그렇게 고생하는지 몰랐다'며 갑자기 우셨다. 그런데 제가 고생하는 장면은 하나도 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다.아들의 창의력을 놀라워하는 어머니에게 연상호는 "한글만 할 줄 알면 다 쓴다"고 했다고. 이어 이후 명절에 집에 갔더니 어머니가 연습장에 3페이지 정도의 이야기를 써두셨더라. 그게 '실낙원'의 원안"이라고 밝혔다.연 감독은 어머니에게 해당 원안을 구매했다고도 밝혔다. 얼마에 샀느냐는 질문에는 "조금 낮춰서 샀다"고 너스레를 떨었다. 그는 "그 원안을 바탕으로 세 가지 정도의 버전으로 이야기를 썼고, '실낙원'이 마지막 버전"이라고 설명했다.이후 연상호의 아내도 창작의 욕심을 보였다. 연상호 감독은 "저희 아내한테 '실낙원'을 보여줬다. 저희 아내는 어머니가 썼다는 걸 알잖나. 재밌는 게, 저희 아내가 자기 얘기를 카톡으로 이만큼 보냈더라"며 손을 넓게 펼쳐보였다. 아내가 쓴 이야기도 나오냐는 물음에 "지금 쓰고 있다. 언제 나올지 모르겠는데, 아내 꺼는 얘기가 더 어렵더라. 내용들이 다 다크하다. 이게 진짜"라며 고개를 가로저어 웃음을 안겼다. 또한 "온 가족이 심연으로 들어가고 있다"며 폭소케 했다.'실낙원'은 오는 10월 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr