씬님이 다이어트 후기를 공개했다. / 사진=씬님 SNS

뷰티 크리에이터 씬님이 비만치료제 마운자로를 맞고 다이어트에 성공한 근황을 공개했다.씬님은 최근 자신의 SNS에 "마운자로 오늘로 1년"이라는 글과 함께 1년 전과 현재의 인바디 결과를 비교한 사진을 게재했다.씬님은 마운자로를 맞으면서 했던 걱정을 털어놨다. 그는 "운동을 하나도 안 했는데 몸이 나빠진 건 아닐까. 아무리 다이어트해도 20년간 떨어지지 않던 내장 지방은 어떻게 됐을까"라고 속내를 나타냈다.하지만 공개된 인바디 측정 결과 몸무게와 체지방량, 내장지방 등이 크게 떨어진 모습을 보였다. 특히 81kg이었던 몸무게는 64.2kg으로 약 16.8kg 감소했다. 골격근량은 27kg으로 그대로 유지됐다.씬님은 1년간 단백질 위주의 식단을 유지했다고도 말했다. 그러면서 "이제부터 운동을 시작해야 할 거라고 생각한다"며 "어떻게 이 상황을 잘 유지할 수 있을지 고민"이라고 밝혔다.씬님은 1세대 대표 뷰티 크리에이터 중 한 명이다. 최근 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'에 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr