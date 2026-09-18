안선영이 부부의 돈 문제로 고민하는 사연자에게 조언했다. / 사진=텐아시아DB

안선영이 부부의 돈 문제로 고민하는 사연자에게 조언했다. / 사진='안선영의 이중생활' 유튜브 캡처

방송인 안선영이 친구에게 지나치게 돈을 쓰는 남편 때문에 고민하는 사연자에게 조언했다.지난 17일 안선영의 유튜브 채널에는 '인생을 망치는 소비습관들'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 안선영은 아내 몰래 친구에게 300만원을 빌려준 남편의 사연을 소개했다.사연자는 가족이 매일 쓰는 40만 원짜리 식탁은 아까워하던 남편이 친구들과의 술값으로 20만 원을 흔쾌히 결제했다며 서러움을 토로했다. 이를 들은 안선영은 "본인의 인정욕구를 왜 우정에서 찾냐. 나잇값을 못 하는 것 같다"고 일침을 가했다. 이어 자신 역시 과거 사람을 좋아해 사기와 횡령으로 4억 원이 넘는 돈을 뜯긴 경험이 있다고 언급했다.안선영은 모친의 씁쓸한 경험담도 털어놨다. 그는 "저희 엄마는 나중에 나를 도와줄까 싶어 주변 경조사를 다 챙기셨지만, 정작 쓰러져 거동을 못 하게 됐을 때 챙겨준 사람은 베푼 것의 10분의 1도 안 됐다"며 현실의 냉정함을 짚었다.안선영은 "돈 없으면 미래가 너무 초라하다. 내가 쓰러졌을 때 옆에 있어 줄 사람은 배우자뿐"이라고 강조했다. 그러면서 "가심비(행복 추구비)는 10%, 생활 유지비는 40%로 제한하고 나머지는 미래 대비를 해야 한다"고 충고했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr