기안84가 그룹 르세라핌 카즈하의 발톱을 직접 깎아줬다. / 사진=유튜브 채널 '인생84'

기안84가 그룹 르세라핌 카즈하의 발톱을 직접 깎아줬다. / 사진=유튜브 채널 '인생84'

기안84가 그룹 르세라핌 카즈하의 발톱을 직접 깎아줬다. / 사진=유튜브 채널 '인생84'

기안84가 그룹 르세라핌 카즈하의 발톱을 직접 깎아줬다. 카즈하는 웃으며 그의 제안을 받아들였지만, 영상 공개 이후 온라인에서는 해당 장면을 두고 엇갈린 반응이 나왔다.지난 17일 유튜브 채널 '인생84'에는 '우리집 놀러 온 카즈하'라는 제목의 영상이 공개됐다. 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'를 통해 인연을 맺은 카즈하가 기안84의 집을 방문했다.기안84는 월드투어를 앞둔 카즈하에게 직접 밥을 해주겠다며 그를 집으로 초대했다. '대환장 기안장2' 촬영 당시 여러 일을 도맡아 했던 카즈하에게 출국 전 집밥을 대접하고 싶었다는 이유에서다.이날 기안84는 삼겹살 구이와 고추장아찌 등을 준비했다. 카즈하는 쌀을 씻고 양파를 손질하며 옆에서 요리를 도왔다. 손을 씻기 위해 핸드워시를 찾는 카즈하에게 기안84가 "핸드워시 없으면 그냥 주방 세제로 손 씻으면 된다"고 말하는 등 두 사람은 편하게 대화를 이어갔다.식사를 기다리던 중 기안84는 갑자기 "내가 손톱이라도 깎아줄까? 아니면 발톱이라도 깎아줄까?"라고 제안했다. 카즈하가 최근 발톱이 길어졌다고 답하자 그는 "그러면 밥 먹고 발톱 깎자. 나 발톱 잘 깎아"라며 실제로 발톱을 깎아주겠다고 나섰다.식사가 끝난 뒤 기안84는 손톱깎이를 가져왔다. 카즈하도 별다른 거부감 없이 발을 내밀었다. 발톱을 살펴보던 기안84는 "양말 안 찢어지니? 발톱이 너무 길다"며 열 개를 모두 깎기는 힘드니 일부만 정리해주겠다고 했다.기안84는 과거 권은비의 발뒤꿈치 굳은살을 제거해준 경험도 꺼냈다. 이어 카즈하의 엄지발톱을 고른 뒤 "살까지 안 깎을게. 기장을 반만 칠게"라며 직접 손톱깎이를 댔다.오랫동안 발레를 해온 카즈하의 발도 유심히 살펴봤다. 기안84는 "발레를 해서 굳은살이 많네. 영광의 상처 같은 거지. 마라토너 발 같아"라고 말했다. 발톱이 두껍다며 놀라기도 했고, 카즈하는 패디큐어를 한 상태라고 설명했다.기안84는 발톱을 깎은 뒤 끝부분까지 직접 갈아줬다. 그는 "해줄 수 있는 게 많이 없다. 이거라도 해줘야지"라고 말했다. 카즈하가 평소에도 다른 사람의 발톱을 깎아주는지 묻자 기안84는 자신도 처음이라고 답했고, 카즈하는 "용기 있으시다"며 웃었다.잘라낸 발톱을 처리하는 과정에서도 기안84다운 농담이 나왔다. 그는 발톱을 모아 버리면서 "쥐가 먹으면 네가 한 명 더 생기기 때문에 잘 버려야지"라고 말했다.영상에서는 카즈하가 직접 제안에 응했고 두 사람 역시 웃으며 상황을 이어갔다. 다만 공개 이후 온라인에서는 발톱을 직접 깎아주는 장면을 두고 호불호가 갈렸다. 두 사람 사이의 편한 분위기에서 나온 행동이라는 반응이 있는 반면, 친분을 고려하더라도 다른 사람의 발톱을 직접 깎아주는 모습까지 보여준 것은 다소 과했다는 의견도 나왔다. 기안84가 먼저 손톱과 발톱을 깎아주겠다고 제안한 대목 자체가 당황스럽다는 반응도 이어졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr