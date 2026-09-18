가수 남우현의 컴백 커밍순 이미지./ 사진제공=빌리언스

가수 남우현이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 두 번째 정규앨범을 선보인다.소속사 빌리언스는 지난 17일 공식 SNS를 통해 정규 2집 '2X8' 커밍순 이미지를 공개하고 오는 10월 14일 컴백을 알렸다. 흑백의 거친 질감이 돋보이는 이미지에는 앨범명과 발매 일시가 담겼다.'2X8'은 2023년 11월 발표한 첫 정규앨범 'WHITREE' 이후 약 3년 만의 정규앨범이자, 지난해 7월 미니 5집 'Tree Ring' 이후 약 1년 3개월 만의 신보다.남우현은 2016년 솔로 데뷔 후 꾸준히 작사·작곡에 참여해왔다. 전작 'Tree Ring'에서는 전곡 작사·작곡에 이름을 올렸다.'2X8'은 오는 10월 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr