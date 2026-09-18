엔플라잉 공연 포스터 / 사진=FNC엔터테인먼트

밴드 엔플라잉이 타이베이를 시작으로 아시아 각지의 팬들과 만난다.엔플라잉은 19~20일 타이베이 NEW TAIPEI CITY EXHIBITION HALL(뉴 타이베이 시티 엑시비션 홀)에서 2026 NFlying LIVE '&CON5 : into REM' IN TAIPEI(2026 엔플라잉 라이브 '엔콘5 : 인투 렘' 인 타이베이)를 연다. 이번 공연은 아시아 투어의 첫 일정이다.투어는 오는 9월 26일 방콕을 거쳐 10월 25일 홍콩, 27일 나고야, 29일 오사카, 31일 도쿄로 이어진다. 엔플라잉은 11월 21일 가오슝에서도 공연을 펼친다.앞서 엔플라잉은 지난 7~8월 서울과 대구, 부산, 광주 등 국내 4개 도시에서 '&CON5 : into REM' 전국투어를 진행했다. 서정적인 무대부터 강렬한 밴드 사운드를 앞세운 무대까지 다채로운 세트리스트를 선보였다.오는 10월 8일 발매되는 새 앨범의 일부 곡도 전국투어에서 먼저 공개했다. 엔플라잉은 신보 타이틀곡 '잔불 (Still)'과 수록곡 '우주먼지 (Fading Away)' 무대를 선보이며 컴백을 예고했다.국내 공연을 마친 엔플라잉은 아시아 투어와 새 앨범 발매를 잇달아 진행하며 활동을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr