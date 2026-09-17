서수민이 로이킴 뮤직비디오 촬영에 한창이다. / 사진=서수민 SNS

서수민이 로이킴 뮤직비디오 촬영에 한창이다. / 사진=서수민 SNS

서수민이 로이킴 뮤직비디오 촬영에 한창이다. / 사진=서수민 SNS

배우 서수민이 차준환과 만났다.서수민은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "안녕, 나의 세상. 이번에도 늦지 않게 와줘"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 서수민이 싱어송라이터 로이킴의 '스파클'(Sparkle) 뮤직비디오 촬영에 한창인 모습. 특히 데뷔작에서 배우 소지섭과 호흡을 맞췄던 그는 이번에 '피겨 왕자'로 불리는 차준환과 만나 눈길을 끌었다.두 사람은 '스파클' 뮤직비디오에서 풋풋한 청춘 로맨스를 그렸다. 서점을 배경으로 우연히 마주친 뒤 책 사이에 남겨진 쪽지를 통해 서로의 마음을 알아가는 과정을 연기했다.한편 서수민은 2007년생으로 올해 20세다. 최근 종영한 SBS 드라마 '김부장' 속 김민지 역으로 데뷔해 연예계에 발을 들인지 아직 100일이 채 되지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr