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아나운서 출신 방송인 이금희가 모친상을 당했다.17일 텐아시아 취재 결과, 이금희의 어머니 고(故) 강순식 씨가 지난 14일 별세했다. 향년 93세.당시 이금희는 우즈베키스탄에서 한글날 특집 다큐멘터리를 촬영 중이었던 것으로 전해졌다. 촬영을 마치고 귀국한 이금희는 이날 빈소를 마련하고 가족들과 조문객을 맞는다.이금희는 부고를 통해 "아흔세 번째 생신을 앞두고 어머니께서 소천하셨습니다. 조심스레 알리오니 평안한 영면을 기원해주시길 부탁드립니다"라고 전했다.이금희는 평소 방송과 인터뷰 등을 통해 어머니를 향한 각별한 애정을 표현해 왔다. 어려운 가정 형편 속에서 어머니가 미용과 봉제 등 여러 일을 하며 다섯 딸을 키웠다며 여러 차례 감사의 뜻을 전한 바 있다.고인의 빈소는 서울 은평구 갈현동 청구성심병원 장례식장 특1호실에 마련됐다. 조문은 이날 오전 10시부터 가능하다. 입관은 오는 18일 오전 10시, 발인은 19일 오전 7시 엄수된다. 장지는 서울시립승화원을 거쳐 흥창사다.이금희는 1989년 KBS 16기 공채 아나운서로 데뷔했다. KBS1 '아침마당', 'TV는 사랑을 싣고', '사랑의 리퀘스트' 등 다수의 프로그램을 진행하며 대중에게 이름을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr