하주연이 무대를 향한 여전한 열정과 그리움을 고백했다. / 사진='하!주연' 유튜브 캡처

하주연이 무대를 향한 여전한 열정과 그리움을 고백했다. / 사진='하!주연' 유튜브 캡처

그룹 쥬얼리 출신 하주연이 무대를 향한 여전한 열정과 그리움을 고백했다.지난 16일 유튜브 채널 '하!주연'에는 하주연이 인천에서 열린 페스티벌을 방문한 브이로그 영상이 게재됐다. 하주연은 GOD의 상징색에 맞춰 파란색 모자와 의상으로 맞춤 룩을 선보였다.가죽 신발을 신고 온 하주연은 "가죽을 그렇게 안 좋아한다"며 그 이유로 쥬얼리 활동 시절 가죽 의상을 많이 입은 것을 꼽았다. 사람들로 빽빽하게 찬 페스티벌 현장에 도착한 하주연은 본격적으로 즐기기 시작했다.공연을 관람하던 하주연은 자막으로 "무대가 아닌 관객으로 공연 보는 거 오랜만이다"라며 "다른 아티스트 무대 보면 나도 무대에 올라가고 싶은 마음이 꿈틀거린다"고 고백했다. 그러면서 "이날도 나한테 인사하러 찾아온 분들이 '무대 하셔야죠?'라고 얘기하면 '올라가야죠, 불러야 가죠'라고 말했다"고 설명했다.최근 쥬얼리는 '불후의 명곡' 무대에 올랐다. 서인영, 박정아를 비롯해 원년 멤버인 조민아와 이지현이 무대를 선보였다. 이에 일부 팬들은 하주연의 부재에 아쉬움을 토로하기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr