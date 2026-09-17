쥬얼리 이지현이 과거 '원조 꽃미남 아이돌'로 불리는 클릭비 김태형과 소개팅을 했던 사실이 뒤늦게 알려졌다./사진=서인영 유튜브 캡처

쥬얼리 이지현이 과거 '원조 꽃미남 아이돌'로 불리는 클릭비 김태형과 소개팅을 했던 사실이 뒤늦게 알려졌다./사진=서인영 유튜브 캡처

쥬얼리 이지현이 과거 '원조 꽃미남 아이돌'로 불리는 클릭비 김태형과 소개팅을 했던 사실이 뒤늦게 알려졌다./사진=서인영 유튜브 캡처

두 차례 이혼을 겪은 쥬얼리 이지현이 과거 '원조 꽃미남 아이돌'로 불리는 클릭비 김태형과 소개팅을 했던 사실이 뒤늦게 알려졌다.지난 16일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '25년 만에 행사 뛰러 간 걸그룹 쥬얼리 최초 공개 (+감동의 무대, 행사비 공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 KBS2 '불후의 명곡' 무대를 위해 모인 쥬얼리 멤버들의 모습이 담겼다.무대를 마친 서인영과 조민아는 클릭비의 대기실을 찾았다. 이 자리에서 싱글인 조민아를 위한 즉석 소개팅이 성사됐다. 서인영이 솔로인 멤버를 찾자 클릭비 멤버들은 김태형과 우연석 등을 지목했고, 자연스럽게 조민아와 김태형이 나란히 앉게 됐다.두 사람 사이에 핑크빛 분위기가 형성되던 중 뜻밖의 과거 인연이 공개됐다. 김태형이 과거 쥬얼리의 또 다른 멤버 이지현과 소개팅을 했다고 고백한 것. 김태형은 "이건 어디서 이야기한 적이 없는데 지현이를 처음 만났던 게 사실 소개팅이었다"고 밝혔다. 이어 "사귀지는 않았고 커피숍에서 소개팅했다. 클릭비 데뷔 전이었다"고 설명했다.서인영이 "지현 언니가 마음에 안 들었던 거냐"고 묻자 김태형은 이를 부인했다. 그는 "그게 아니다. 가요계 선배라 어려움이 있었다"고 당시 관계가 발전하지 못한 이유를 이야기했다. 이지현과의 과거를 들은 조민아는 곧바로 "손잡았냐"고 물었다. 김태형이 "안 잡았다"라고 답하자 조민아는 "됐어 그럼"이라며 안심해 웃음을 안겼다.이지현은 2013년 결혼했으나 2016년 이혼했다. 이후 2017년 재혼했지만, 다시 파경을 맞았다. 현재 두 자녀를 양육하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr