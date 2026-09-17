배우 최민식은 영화 '인턴'에서 기호 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

배우 최민식이 현장에서 예민함을 드러내는 배우들에 대해 소신 발언했다. / 사진=유튜브 채널 '이동진의 파이아키아' 캡처

데뷔 45년 차 배우 최민식이 촬영 현장에서 배우가 갖춰야 할 자세를 언급했다.16일 유튜브 채널 '이동진의 파이아키아'에는 '최민식, 한국의 [인턴]은 뭐가 다를까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 최민식은 이동진 영화평론가와 신작 '인턴'에 대한 다양한 이야기를 나눴다.이동진은 극 중 최민식이 맡은 캐릭터에 실제 그의 귀엽고 장난기 많은 성격이 반영된 것 같다고 말했다. 이에 최민식은 "내가 사석에서는 좀 푼수다. 물론 의도한 부분도 있다"며 "촬영을 위해서는 여러 사람이 짧은 시간 안에 친해져야 하지 않느냐. 나부터 긴장을 풀기 위해 많이 노력했던 것 같다"고 설명했다.최민식은 촬영 현장에서 배우가 갖춰야 할 태도에 관한 생각도 밝혔다. 이동진이 "촬영 현장에서 동료들을 편하게 해줬을 것 같다"고 하자 최민시은 "현장에서는 모두가 날카롭다. 각자 캐릭터에 도달하기 위해 노력하기 때문에 예민해질 수밖에 없다"고 말했다.다만 최민식은 개인의 예민함을 동료들에게 표출해서는 안 된다고 선을 그었다. 그는 "예민한 건 예민한 것이고. 굳이 동료들과 얼굴을 붉히면서 그 감정을 드러내는 것은 개인적으로 프로페셔널하지 않다고 생각한다"고 강조했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr