'나솔' 33기 상철, 무례 발언 선 넘었다…할 말이 따로 있지, "다대일 피하려 왔는데" 막말

33기 상철이 무례한 발언으로 도마위에 올랐다./사진제공=ENA, SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 33기 상철이 정숙을 향해 무례한 발언을 했다.지난 16일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 33기 모솔남들이 선택한 ‘낮 데이트’를 통해 러브라인을 정리해가는 33기의 모습이 펼쳐졌다.4일 차 오전, 영식은 냇가에 홀로 앉아 일기를 쓰며 ‘1순위’ 영자에 대한 감정을 정리했다. 그는 “열리지 않는 문을 계속 두드리는 것보다 또 다른 기회의 문을 두드려보는 게 더 좋을 것 같다”고 결심한 뒤, ‘2순위’ 영숙을 찾아갔다. 비슷한 시각, 영숙은 정숙과 ‘호감남 1, 2위’인 영식과 영철이 완벽히 겹친다는 사실을 확인했다. 직후 영숙은 정숙에게 “영철 님과 소방관 업무, 고양이 구조 이야기를 나눴다”고 전날 했던 대화를 공유했는데, 정숙은 “저랑 똑같은 레퍼토리다”라고 해 영숙을 당황케 했다. 영숙은 영철에게 서운한 감정을 내비쳤고 정숙은 “그런데 아무도 저한테 질문을 안 하신다. 저한테 관심이 없는 것 같다”며 씁쓸해했다.남자 숙소에서는 영수와 광수의 ‘브로맨스 케미’가 펼쳐졌다. 두 사람은 컵라면을 나란히 끓여먹으며 물의 양에 대해 토론을 벌였다. 두 사람은 외출 준비를 하면서도 서로 향수와 무스를 공유했고, 영수는 무스를 처음 발라본다는 광수의 헤어 스타일링까지 적극 도우며 그를 응원했다. 꽃단장을 마친 영수는 현숙과 모닝 산책을 즐겼다. 영수는 “현숙 님이 질투심이 많다고 하셔서 좀 걱정되는 부분이 있었다”고 연애관 이야기를 꺼냈다. 현숙은 “오해하신 거다. 그렇지 않다”고 해명했다. 그러면서 현숙은 “사실 (남자들의 대시가) 살면서 두 번 정도밖에 없었다. 이건 0에 가까운 숫자라 생각한다”고 토로했다. 영수는 “아, 솔직히 0에 가까운 숫자가 맞다”고 받아쳤다.영숙을 찾아간 영식은 “시간 되시면 저랑 산책 가자”고 먼저 대화를 신청했다. 이후 그는 영숙의 여성스러운 매력에 대해 “영숙 님만의 귀여움, 그런 게 있다”고 칭찬 플러팅을 했다. 달달한 기류 속, 두 사람은 결혼 후 해외 생활과 자녀 교육에서도 공감대를 형성했고, 영숙은 “지금까지 데이트 희망 상대를 묻는 인터뷰 질문에 계속 영식 님만 언급해왔다”고 솔직하게 밝혔다.점심이 되자, 모솔남들의 ‘낮 데이트’ 선택이 시작됐다. 영수는 옥순, 영호는 순자, 영식은 영숙, 영철과 상철은 정숙, 광수는 영자를 택했다. 그러나 이러한 결과에는 남자들의 담합이 있었다. 영식과 영철이 다대일 데이트를 피하기 위해 각자 영숙과 정숙을 선택하기로 약속했던 것. 영숙을 원했지만 다대일을 피하기 위해 정숙을 택한 상철은 영철과 2대 1 데이트를 해야 한다는 사실에 허탈함을 보였고, 결국 정숙이 듣는 앞에서 "다대일 피해서 왔는데"라며 무례한 발언을 쏟아내 눈살을 찌푸리게 했다.홀로 고독정식을 확정한 현숙은 공용 거실에서 혼자 짜장면을 먹다가 결국 눈물을 쏟았다. 현숙은 “어린 시절 외국에서 혼자 밥을 먹었던 기억이 떠올랐다. 고독정식으로 그때의 트라우마가 건드려진 것”이라고 고백했다. 이어 그는 “앞으로 사람을 만날 수 있을까?”라고 해 토로했다.이후 상철, 영철, 정숙과 데이트에서도 상철은 정숙에게 말싸움을 걸고 무시하는 등 신경전을 펼치는 등 알 수 없는 행동을 이어갔다. 예고 영상에서도 33기 출연자들에게 불만을 쏟아내며 급발진하는 모습이 예고됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr