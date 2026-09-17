서인영이 쥬얼리로 활발하게 활동하던 시절 행사비가 100만 원이었다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 쥬얼리로 활발하게 활동하던 시절 행사비가 100만 원이었다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 쥬얼리로 활발하게 활동하던 시절 행사비가 100만 원이었다고 밝혔다. 과거 100억 원에 달하는 돈을 썼다고 밝혔던 그는 소속사 대표의 카드로 명품 가방을 구매했던 일화까지 공개했다.지난 16일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '드디어 행사 뛰러 간 걸그룹 쥬얼리 최초 공개 (+서인영 행사비 공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 오랜만에 함께 행사 무대에 나선 박정아, 이지현, 서인영, 조민아의 모습이 담겼다.멤버들은 쥬얼리 활동 당시 전국 곳곳을 누볐던 기억을 떠올렸다. 축제뿐 아니라 절에서 열린 행사까지 참여할 정도로 수많은 무대에 올랐다고. 행사비에 관한 이야기가 나오자 서인영은 "우리 맨날 무슨 행사를 해도 100만 원이잖아"라고 말했다. 이어 "왜 우리는 무슨 행사를 뛰어도 100만 원인 거야"라며 "어려서 몰랐다. '행사비가 얼마예요?'라고 물어본 사람이 한 명도 없었다. 너무 순수했다"고 돌아봤다.박정아는 행사비에 불만을 품었던 서인영의 또 다른 일화를 공개했다. 미국에 갔을 당시 서인영이 소속사 대표에게 카드를 받아 명품 매장을 찾았다는 것. 박정아는 "인영이가 대표님한테 카드를 달라고 했다. 명품 매장에 가서 그냥 하나 사자고 했다"고 회상했다.두 사람은 실제로 대표의 카드로 명품 가방을 구매했다. 박정아가 입생로랑 가방을 고른 반면 서인영은 샤넬 가방을 선택했다. 이지현이 박정아에게 "언니도 샤넬을 샀어야지"라고 하자 서인영 역시 욕심을 내지 않았던 박정아를 답답해하며 웃음을 안겼다.바쁜 행사 일정을 소화하기 위해 위험천만한 이동도 감수했다. 멤버들은 흰색 무대 의상을 입은 채 퀵서비스 오토바이를 타고 다른 지역 행사장으로 향한 적이 있다고 밝혔다. 조민아는 "생각해 보면 진짜 목숨 걸고 한 것"이라며 "일단 매달려서 살아야 했다"고 말했다.오랜만에 다시 행사 무대에 오른 멤버들은 여전한 열정을 보였다. "우리가 살아 있다는 걸 보여줘야지"라고 의지를 다졌고, 서인영은 "행사 잡아주시는 분들 다 보고 계시죠? 준비돼 있다"고 너스레를 떨었다. 공연을 마친 뒤에는 관객들의 뜨거운 호응에 눈물을 보이기도 했다. 멤버들은 "우리 다시 뭉칠 수 있을 것 같다"며 콘서트에 대한 바람도 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr