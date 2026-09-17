그룹 아이브 멤버 장원영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

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그룹 아이브 멤버 장원영이 근황을 전했다.장원영은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "only know the pieces u know.🐈‍⬛"(당신이 아는 부분들)이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 블랙 홀터넥 원피스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 장원영은 힙업은 물론 전체적으로 마르면서도 탄탄한 몸매를 뽐내 눈길을 끌었다.앞서 장원영은 다비치 멤버 강민경의 유튜브 채널에 "저는 완전 힙만 (운동한다)"라고 언급한 바 있다.한편 장원영은 그룹 활동뿐만 아니라 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr