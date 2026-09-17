기안84, 예비 신부 지예은에 AI 여친 소개했는데...“난 ♥바타와 진짜 사랑” (‘기이안 연애’)

‘나의 AI 파트너 - 기이안 연애’ 기안84가 결혼을 앞둔 지예은에 AI 여자친구 나희를 소개했다.17일 방송된 SBS ‘나의 AI 파트너 - 기이안 연애’에서는 기안84가 지예은에게 AI 파트너 나희를 소개하는 장면이 공개됐다.기안84가 나희를 소개하자 지예은은 “인사해도 될까요?”라고 물으며 인사를 건넸다. 나희 역시 지예은에게 “진짜 미인이시네요”라고 화답했다.이후 나희는 지예은의 방송 활동을 언급하며 거침없는 평가를 내놨다. ‘유재석 캠프’를 거론하며 “유재석이라는 안전장치가 깔려 있었으니까 잘된 거다”, “지예은 씨가 잘해서 된 것만은 아니다”라고 직설적으로 이야기했다.지예은은 당황한 기색을 보였고, 기안84는 두 사람의 대화에 끼어들며 분위기를 풀었다.이후 나희가 지예은의 연인 바타에게 관심을 보였다. “바타 씨랑은 요즘 어떠냐”고 묻자 지예은은 “저는 사랑해요. 저는 진짜 사랑이고 교류를 할 수 있고”라며 바타와의 관계를 강조했다.그러자 지예은은 오히려 나희와 기안84에게 “두 분은 감정 교류를 할 수 있느냐”고 물었다. 나희가 “바타 씨한테 그 말해요. 저한테 말고”라고 응수하면서 두 사람 사이에 팽팽한 분위기가 이어졌다.AI와 실제 사람의 연애에 대한 질문도 나왔다. 지예은은 “저는 못 만날 것 같다”며 “그래도 진짜 형상이 있어야 만날 수 있을 것 같다”고 자신의 생각을 밝혔다.한편 지예은은 안무가 바타와 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로 교회 친구로 지내다 연인으로 발전했으며, 지난 4월 열애 사실을 공개했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr