이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘구르미 다시 그린 달빛’

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‘구르미 다시 그린 달빛’ 배우 박보검이 몸무게를 ‘76kg’이라고 공개해 화제를 모으고 있다.16일 방송된 KBS 2TV ‘구르미 다시 그린 달빛’에서는 ‘구르미 그린 달빛’ 주역 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 데뷔 10주년을 기념해 여행을 떠났다. 다섯 사람은 강에서 물놀이를 즐긴 뒤 함께 옥수수를 먹으며 근황을 나눴다.이날 옥수수를 세 개째 먹은 진영은 “나 벌써 세 개째”라고 밝혔다. 박보검은 진영에게 “형 몸무게 몇이냐”고 물었고, 진영이 “66kg”이라고 답했다.이에 박보검은 “관리 너무 잘했다”며 감탄했다. 김유정도 “진짜 말랐다”고 놀랐고, 곽동연 역시 “70kg대는 될 줄 알았다”고 놀라움을 감추지 못했다.진영의 체중에 대한 이야기를 나누던 중 박보검의 몸무게도 화제가 됐다. 박보검은 “‘구르미’ 때가 65kg”이었다고 밝혔다.또한 현재 체중에 대해 “73, 74, 75로 계속 올라간다”고 솔직하게 털어놨다. 이어 “사실 76kg이다”라고 공개해 현장을 웃음으로 물들였다.방송을 접한 네티즌들은 박보검의 달라진 체중에 관심을 보였다. “10년 전보다 체중이 늘었다는 게 세월이 느껴진다”, “76kg이라고 해도 여전히 박보검다운 비주얼이다”, “진영이 66kg이라는 것도 의외인데 박보검이 76kg이라니 재미있다”, “체중까지 솔직하게 공개하는 모습이 친근하게 느껴진다” 등의 반응이 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr