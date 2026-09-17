사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 짧아진 헤어스타일로 새로운 모습을 공개했다.아이유는 최근 자신의 인스타그램에 "이 별로부터"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아이유는 턱선까지 내려오는 짧은 단발머리를 한 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 회색 니트를 입은 아이유는 한 손으로 머리카락 한쪽을 잡아 들어 올렸으며 흩어진 머리카락 사이로 한쪽 눈이 살짝 가려진 모습까지 가까이 담겼다. 입술을 살짝 벌린 표정과 얼굴을 가득 채운 구도가 단발로 달라진 아이유의 모습을 선명하게 보여준다.이어진 사진에서 아이유는 같은 회색 니트에 진한 색상의 데님 팬츠를 입고 한쪽 무릎을 세운 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 흐트러진 단발머리가 얼굴 한쪽을 감싸고 있으며 넓게 파인 니트 목선 사이로 흰색 이너웨어의 끈이 살짝 드러난다.또 다른 사진에서 아이유는 머리카락을 한쪽 귀 뒤로 넘긴 채 얼굴을 가까이 담았다. 짧게 잘린 머리끝이 턱선 주변으로 뻗어 있고 회색 니트 아래 양쪽 어깨에는 흰색 이너웨어가 보인다. 카메라를 향해 입을 다문 채 바라보는 아이유의 얼굴과 단발 헤어가 화면 중심을 채운다.마지막 사진에서 아이유는 회색 니트 대신 흰색 티셔츠를 입고 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 있다. 앞선 사진보다 차분하게 정돈된 단발머리를 귀 뒤로 넘겼으며 살짝 미소를 띤 표정으로 카메라를 바라보는 모습이 어두운 실내 배경과 대비된다.앞서 아이유는 공개연애를 하던 배우 이종석과 결별 소식을 알렸다.한편 1993년생으로 33세인 아이유는 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 동명의 타이틀곡은 공개 당일 멜론 HOT100 발매 30일·100일 차트와 지니 TOP200, 벅스 실시간 차트에서 정상을 차지했다. 멜론 TOP100에서는 2위를 기록했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr