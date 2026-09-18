황정음이 전성기 시절 수익을 언급했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처

황정음이 전성기 시절 수익을 언급했다. / 사진='황정음' 유튜브 캡처

배우 황정음이 20대 활동 전성기 시절의 수입을 언급했다.지난 16일 유튜브 채널 '황정음'에는 '72세 아빠와 데이트한 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황정음은 녹내장 수술을 받은 아버지와 함께 안과를 찾은 뒤 밥을 먹으러 갔다.황정음은 20대 시절을 회상하며 "'지붕뚫고 하이킥'이나 '우리 결혼했어요'를 할 때는 길을 걸어 다닐 수가 없었다"고 말했다. 제작진은 황정음의 과거 수익에 대한 기사를 언급했다. 당시 황정음은 6개월 동안 40억원을 벌고 광고 15편을 찍는 등 활발하게 활동했다. 황정음은 "26살에 잠도 못 자고 열심히 해서 대단한 거지"라고 회상했다.황정음은 "3일 잠을 안 자면 아무리 무서운 사람의 말도 안 들린다"며 "통장 잔고가 쌓이니까 버텼다"고 털어놨다. 그러면서 "내가 열심히 살아서 이렇게 벌어서 또 뭔가를 해냈다는 성취감"이라고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr