그룹 아이들 미연 / 사진=유튜브 ‘전도사’ 캡처

그룹 아이들 미연의 건강검진 과정을 담은 유튜브 영상이 의료광고법 위반 논란에 휩싸인 가운데, 관할 보건소가 해당 사안을 경찰에 넘겼다.16일 서울 용산구보건소는 해당 영상 제작 과정에 병원 측이 관여했는지, 금전 등 대가가 오갔는지 등을 자체적으로 확인하기 어렵다고 판단해 경찰에 수사를 의뢰했다.논란이 된 영상은 지난 1일 유튜브 채널 '전도사'에 공개됐다. 영상에는 생애 첫 건강검진에 나선 미연이 서울의 한 병원을 찾아 수면내시경을 포함한 검사를 받는 과정이 담겼다.영상 공개 이후 병원과 의료진, 시설 등을 특정할 수 있는 정보가 노출됐다는 지적이 나왔다. 실제 검사 과정의 일부까지 영상에 담기면서 해당 콘텐츠가 의료법상 의료광고에 해당할 수 있다는 문제도 제기됐다.이에 제작진은 병원으로부터 광고비나 협찬 등 어떠한 금전적 지원도 받지 않았으며, 미연의 건강검진 비용 역시 제작진이 직접 지불했다고 밝혔다. 이후 영상 속 병원을 특정할 수 있는 부분에는 추가 모자이크 처리를 했다.보건소는 제작진의 해명과 별개로 실제 병원 측이 영상 제작에 관여했는지 등을 확인할 필요가 있다고 보고 경찰에 사건을 넘긴 것으로 전해졌다. 경찰은 해당 영상이 의료광고에 해당하는지와 병원 측의 제작 관여 여부 등을 살펴볼 전망이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr