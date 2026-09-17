김아랑이 SM C&C와 전속계약을 체결했다. / 사진=텐아시아DB

전 쇼트트랙 국가대표 김아랑이 SM C&C와 전속계약을 체결했다.17일 SM C&C는 김아랑과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속 연예인으로는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연 등이 있다.김아랑은 전 쇼트트랙 선수로 2014년 소치 동계올림픽과 2018년 평창 동계올림픽, 2022년 베이징 동계올림픽에 출전했다. 2014년 소치 동계올림픽과 2018년 평창 동계올림픽에서는 쇼트트랙 여자 3000m 계주 금메달을 따내며 올림픽 2연패를 달성했다.선수 생활 중 여러 예능 프로그램에도 출연했다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’, MBC ‘놀면 뭐하니?’, ‘라디오스타’, ‘나 혼자 산다’, JTBC ‘아는 형님’, ‘마법옷장2’ 등에 출연해 훈련과 일상을 공개했다.방송에서는 운동 외에도 패션과 뷰티에 대한 관심을 보여줬다. 이후 제약, 가전, 의류, 음료 등 여러 분야의 광고에도 참여했다.개인 유튜브 채널 ‘김아랑’도 운영하고 있다. 운동과 뷰티 등 다양한 주제의 콘텐츠를 올리며 구독자들과 소통하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr