허양임이 브이로그 영상을 공개했다. / 사진=허양임 유튜브

허양임이 브이로그 영상을 공개했다. / 사진=허양임 유튜브

허양임이 브이로그 영상을 공개했다. / 사진=허양임 유튜브

그룹 젝스키스 출신 고지용의 전처이자 가정의학과 전문의 허양임이 아들과 함께 찍은 브이로그 영상을 공개했다.지난 16일 유튜브 채널 '꼬끄드 허양임'에는 '허양임 브이로그 004'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 허양임은 미용실에 방문해 머리를 다듬고 아들과 함께 불꽃놀이를 감상했다.훠궈를 먹는 모습을 공개하기도 했다. 허양임의 아들 승재 군은 "오늘 처음으로 두부를 먹어본 날이다. 소스 찍으면 맛있는데 생으로 먹으면 아닌 거 같다"라며 웃어 보였다.이어 허양임은 호텔 객실로 이동해 불꽃놀이를 감상하며 "예쁘다. 사람들이 이거 보려고 왜 몰려드는 줄 아냐. 엄마는 불꽃놀이 보면 꿈꾸는 거 같아서 좋아한다"고 말했다.한편 지난 16일 소속사 마운틴무브먼트스토리는 고지용이 법원에 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지와 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 냈다고 밝혔다.고지용과 허양임은 2년 전 이혼했다. 고지용은 지난 7월 자신의 SNS를 통해 해당 사실을 밝히며 "서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"고 설명했다. 그러면서 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 덧붙였다. 두 사람은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr