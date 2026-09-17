그룹 우주소녀 설아와 은서. / 사진=스타쉽엔터테인먼트 공식 X 캡처

그룹 우주소녀의 설아와 은서가 10년간 함께한 스타쉽엔터테인먼트를 떠난다.스타쉽엔터테인먼트는 17일 공식 SNS를 통해 설아와 은서의 전속계약이 종료됐다고 알리며 두 사람에게 각각 작별 인사를 전했다.소속사는 설아와 은서에게 오랜 시간 함께해 준 데 대한 감사의 뜻을 밝히며 "함께했던 모든 순간과 소중한 추억을 오래도록 기억하겠다"고 전했다. 이어 새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에도 행복과 좋은 일이 가득하기를 바란다고 응원했다.설아와 은서는 2016년 우주소녀로 데뷔해 '비밀이야', '너에게 닿기를', '부탁해', '이루리' 등의 곡으로 활동했다. 설아는 솔로 앨범과 OST 등을 통해 음악 활동을 이어왔으며, 은서는 드라마와 예능 등에 출연하며 개인 활동을 병행했다.이번 계약 종료로 설아와 은서는 데뷔 때부터 이어온 스타쉽엔터테인먼트와의 10년 동행을 마무리하게 됐다. 두 사람의 새 소속사나 향후 활동 계획은 아직 알려지지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr