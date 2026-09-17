고지용이 최근 허양임과의 이혼 소식을 알렸다. / 사진=SNS

고지용이 최근 허양임과의 이혼 소식을 알렸다. / 사진=SNS

고지용이 전처 허양임과 양육비 및 면접교섭 문제로 법적 갈등을 이어가고 있는 가운데, 그가 과거 건강 악화로 입원 치료까지 받았던 사실이 다시 주목받고 있다.소속사 마운틴무브먼트스토리는 지난 16일 고지용이 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지와 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 법원에 냈다고 밝혔다.이 과정에서 고지용은 이혼 직후 건강이 크게 악화했다고 밝혔다. 고지용에 따르면 그는 2024년 4월 24일 합의 이혼한 뒤 약 보름 만인 5월 9일 간경화와 간경변, 쇼크 등으로 병원에 이송됐다. 당시 "죽음까지 각오해야 했다"는 그는 결혼 생활 중부터 건강이 좋지 않았으며 이후에도 여러 차례 입원해 치료를 받았다고 주장했다.고지용의 건강을 둘러싼 우려가 처음 나온 것은 지난 2023년이었다. 유튜브 콘텐츠에 출연한 그의 마른 모습이 공개되면서 건강 이상설이 제기됐다. 이후 키 180cm인 고지용의 체중이 한때 63kg까지 감소했던 사실도 알려졌다.이후 고지용은 지난해 5월 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서 당시 실제로 몸 상태가 좋지 않았다고 털어놨다. 그는 "그때는 몸이 너무 힘들었다"며 간 기능이 전반적으로 저하됐고 체중도 63kg까지 빠졌다고 설명했다. 간 수치가 크게 올라 입원 치료를 받았으며 의료진의 권유로 약 6개월간 금주했다고도 말했다.한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었으며 2024년 합의 이혼했다. 고지용은 지난 7월 SNS를 통해 이혼 사실을 직접 알리며 "서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"고 밝혔다. 아들에 대해서는 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr