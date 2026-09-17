[공식] '사생활 논란' 이이경→'4개월 만에 하차' 윤두준 빈자리 채웠다 ('용형5')

가수 딘딘이 '용형5' 새 MC로 합류했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 겸 방송인 딘딘이 연이은 출연진 하차를 겪은 '용감한 형사들5'의 새 MC로 합류한다.오는 18일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '용감한 형사들5' 21회에는 김흥남 경감, 성정아 법의관, 박미옥 전 형사, 황민구 박사가 출연해 수사 일지를 전하는 가운데, 딘딘이 새로운 MC로 출격해 활기를 불어넣는다.앞서 '용감한 형사들5'는 잇단 출연진 변동으로 혼란을 겪었다. 기존 멤버였던 이이경이 사생활 논란에 휘말려 하차한 데 이어, 새롭게 투입됐던 윤두준마저 4개월 만에 공식적으로 하차를 알리며 프로그램은 약 5주간의 재정비 기간을 거쳤다. 전문가 패널 보강과 신규 코너 신설 등 포맷 전반을 다듬으며 분위기 쇄신에 나선 '용감한 형사들5'는 딘딘을 새로운 진행자로 낙점하며 빈자리를 채웠다.이날 방송에서는 버려진 땅에 무언가를 묻었다는 수상한 제보로 시작된 사건을 조명한다. 형사들은 인적이 드문 외진 산길 끝 폐업한 개 농장에서 삽과 수레를 발견하고, CCTV 추적 끝에 60대 남성 차주를 특정한다. 그가 급하게 처분한 SUV를 중고차 매매단지에서 찾아낸 뒤 수상한 흔적을 마주하게 되는 긴박한 수사 과정이 펼쳐진다.신설 코너 '끝나지 않은 사건 Q'에서는 '사적 제재, 정의란 뭘까'를 주제로 심도 있는 화두를 던진다. 대한민국 최초 여성 강력반장 박미옥 전 형사가 함께하는 이 코너에서는 2004년 새벽 벌어진 충격적인 현장을 들여다본다. 숨진 피해자와 신고자, 흉기를 든 범인이 한자리에 있던 당시, 온몸에 조롱 섞인 욕설이 적히고 머리카락까지 밀린 범인의 기이한 상태에 안정환과 황민구 박사 역시 탄식을 금치 못했다는 후문이다.'용감한 형사들5' 21회는 오는 18일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr