이재시가 6개월 만에 유튜브로 근황을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '지금 몇시 재시' 캡처

이재시가 휴학을 결정하게 된 이유를 고백했다. / 사진=유튜브 채널 '지금 몇시 재시' 캡처

전 축구 국가대표 이동국의 첫째 딸 이재시가 대학교를 휴학한 이유를 밝혔다.16일 유튜브 채널 '지금 몇시 재시'에는 '휴학했어요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이재시는 약 6개월 만에 영상을 올리고 근황을 전했다.이재시는 "18살에 학교에 입학했다. 졸업하자마자 뉴욕으로 가면 한국에서 할 수 있는 경험들을 놓칠 것 같았다"며 휴학을 결정한 계기를 설명했다. 가족들의 조언도 영향을 미쳤다고 했다. 그는 "가족들도 뉴욕에 조금 늦게 가라고 권유했다. 한국에서 경험을 쌓고 방향성을 정한 뒤 떠나도 늦지 않다고 했다"고 말했다.높은 환율과 뉴욕의 생활비도 고려했다. 이재시는 "휴학을 고민하던 당시 환율이 미친 듯이 올랐다. '여기서 살면 우리 집 거덜 나겠다' 싶었다"며 "내가 장녀인데 그건 못 보겠더라. 뉴욕 월세도 너무 비쌌다"고 털어놨다.한편 이재시는 미국 패션 명문대인 FIT(뉴욕패션기술대학교)에 합격해 한국 캠퍼스에서 2년간 학업을 마쳤다. 이후 미국 뉴욕에서 공부를 이어갈 예정이었으나 1년간 휴학하기로 결정했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr