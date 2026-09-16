이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’

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방송인 신정환이 월 매출 1억 원을 기록하고도 정산받은 돈이 없다고 털어놨다.15일 ‘휴먼스토리’ 채널에는 ‘신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리 꼬꼬]’ 영상이 공개됐다.신정환은 앞서 방송에서 가게 월 매출이 1억 원을 넘는다고 한 뒤 주변의 반응이 달라졌다고 밝혔다. 그는 “방송에 나가고 나서 주위에서 돈을 엄청 많이 버는 줄 알고요”라고 말했다.이어 “가게를 만들기 위해서는 인테리어, 그다음에 직원 월급, 교육비, 재료비”가 필요하다며 “여기가 군자역, 서울이기 때문에 싸지 않아요. 지출된 돈들이 너무 많아요”라고 토로했다.그러면서 “아직 멀었습니다. 그래서 저는 지금 정산을 10원도 못 받았어요”라고 고백했다.신정환은 “너무 감사하게도 많은 매출을 기록을 하고 있는데 계속 재투자예요”라고 덧붙였다.또 최근 라이브 방송 활동에 대해서는 “제가 활동할 수 있는 나이나 시간이 많이 안 남았다고 생각을 해요. 공백기도 길었고 자숙의 시간도 길었기 때문에”라고 털어놨다. 이어 “아 나한테 혹시 새로운 기회나 찬스가 온다면 쓰러지더라도 끝까지 한번 해보자 뭐든지”라고 다짐했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr