사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 독특한 공간에서 강렬한 비주얼을 공개했다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 "놀이공원 지킴이 🤖"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지수는 몸에 밀착되는 그레이 컬러의 코르셋 형태 의상을 입고 거울 셀카를 남기고 있다. 길게 늘어뜨린 블랙 웨이브 헤어 한쪽에는 여러 개의 실버 헤어핀을 꽂았으며 한 손으로 휴대전화를 든 채 다른 팔을 머리 위로 올려 포즈를 취했다. 또렷하게 강조한 아이라인과 목선을 따라 길게 내려오는 펜던트 목걸이도 함께 눈에 띈다.이어진 사진에서 지수는 녹색 벽과 각종 기계 장치가 설치된 공간에 서서 커다란 장비의 손잡이를 한 손으로 잡고 바라보고 있다. 코르셋 아래로는 회색과 검은색 천이 겹쳐진 풍성한 의상이 이어지며 허리 아래로 길게 늘어진 소재가 독특한 실루엣을 만든다. 허리까지 내려오는 긴 웨이브 헤어와 여러 개의 헤어핀이 얼굴 옆선을 따라 그대로 드러난다.또 다른 사진에서 지수는 촬영 장비가 놓인 공간에서 상체를 앞으로 숙이고 한 손을 뻗은 모습으로 카메라에 담겼다. 뒤쪽의 강한 빛과 주변 기계 장치 사이로 지수의 긴 머리와 그레이 코르셋이 선명하게 드러나며 얼굴을 정면 가까이 향한 채 손끝을 앞으로 내민 포즈가 시선을 끈다.이어진 사진에서 지수는 초록색 크로마키 천을 배경으로 다리를 포개고 앉아 눈에서 파란빛이 나오는 곰 모양의 로봇 인형을 품에 안고 있다. 고개를 살짝 기울인 채 정면을 바라보고 있으며 인형의 금속 소재 손과 가슴의 하트 장식, 푸른 조명이 지수의 의상과 함께 한 화면에 담겼다.마지막 사진에서 지수는 휴대전화를 양손으로 들고 얼굴을 가까이 담은 거울 셀카를 남겼다. 여러 개의 실버 헤어핀으로 고정한 블랙 헤어와 길게 뻗은 아이라인, 은은한 핑크빛 볼과 입술이 또렷하게 보이며 그레이 코르셋의 상단과 길게 늘어진 머리카락까지 클로즈업으로 담겼다.앞서 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.한편 1995년생인 지수는 2016년 데뷔해 올해 10주년을 맞았다. 지수는 첫 솔로 정규 앨범의 선공개 싱글 'CLICK(클릭)'을 발표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr