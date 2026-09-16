이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘CBS TV 새롭게하소서’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘위라클’

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유튜버 박위가 KTX 휠체어 사고 CCTV 공개 논란 이후 약 3주째 침묵하고 있는 가운데 아내 송지은이 방송에서 눈물을 보였다.14일 유튜브 채널 ‘CBS TV 새롭게하소서’에서 송지은은 가수 주영훈, 개그맨 이정수와 공동 진행자로 나섰다.앞서 박위는 지난달 KTX에서 휠체어로 하차하던 중 사회복무요원의 발에 휠체어 바퀴가 걸리면서 넘어지는 사고를 겪었다. 이후 자신의 유튜브 채널 ‘위라클’을 통해 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개하면서 논란이 불거졌다.해당 사회복무요원이 현장에서 사과한 사실이 알려진 뒤에도 CCTV 공개를 두고 비판이 이어졌다. 박위는 결국 영상을 비공개 처리한 뒤 사과했고, 이후 서울시 홍보대사직에서 자진 사퇴했다.예정됐던 강연 일정이 취소되고 유튜브 구독자 수도 감소하는 등 논란의 여파가 이어진 가운데 박위는 약 3주 동안 별다른 신규 콘텐츠를 올리지 않고 있다.이런 상황에서 공개된 방송에는 17세 아들을 하늘나라로 떠나보낸 진성애 권사가 등장했다. 사연을 들은 송지은은 눈시울을 붉혔다.송지은은 “참 너무 꺼내기 어려운 말이었을 텐데 오늘 이렇게 많은 분들을 위해 삶을 나눠주셔서 너무 감사드린다”며 사연자에게 위로의 마음을 건넸다.이어 “우리가 아이들을 흔히 ‘천사’라고 부르지 않나. 이 가정에 천사가 다녀온 것 같다”며 “나도 우리 가정의 삶에, 누군가의 삶에 예수님의 향기를 남기고 가는 발자국이 됐으면 좋겠다는 소망을 품고 살아가게 해주셔서 너무 감사하다”고 신앙에 대한 소망을 내비쳤다.다만 박위의 논란이 불거진 시점과 이번 방송의 녹화 시점이 정확히 언제인지는 알려지지 않았다.한편 송지은은 지난해 10월 박위와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr