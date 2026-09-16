배우 김우빈이 '기프트' 촬영 현장에서도 남다른 후배 사랑을 보여줬다./사진=텐아시아DB

배우 김우빈이 '기프트' 촬영 현장에서도 남다른 후배 사랑을 보여줬다./사진제공=tvN

평소 미담으로 유명한 배우 김우빈이 '기프트' 촬영 현장에서도 남다른 후배 사랑을 보여줬다. 앞서 그는 지난해 12월 장기 연애 끝에 신민아와 부부가 됐다.'tvN 크리에이터 톡 2026'이 16일 서울 마포구 CJ ENM 탤런트스튜디오에서 열렸다. 이날 '기프트' 공동 연출을 맡은 함승훈 감독은 김우빈과 신인 배우들의 촬영 비하인드를 공개했다.'기프트'는 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 꼴찌 고교 야구부 감독으로 부임하면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 김우빈은 사람들의 야구 재능을 알아보는 능력을 지닌 정민용 역을 맡았다.덕천고 야구부 선수들을 연기하는 20여 명은 대부분 신인 배우다. 제작진은 여러 차례의 오디션과 실기 테스트를 거쳐 출연진을 구성했다. 실제 야구선수를 준비했던 이들도 포함됐으며, 배우들은 촬영에 앞서 수개월간 훈련을 받았다.함 감독은 이 과정에서 김우빈이 신인 배우들을 각별하게 챙겼다고 전했다. 그는 "촬영하는 내내 로테이션으로 돌아가면서 아이들과 식사를 같이한다"며 "배우가 아닌 선배이자 감독으로서 아이들의 성장을 도와주고 있다"고 말했다. 이어 "그 모습을 보면서 마음이 벅차올랐다. 존경스럽다"며 "그 안에서 만들어진 케미가 고스란히 화면에도 나타나지 않을까 싶다"고 덧붙였다.함 감독은 신인 배우들의 활약 역시 '기프트'의 관전 포인트로 꼽았다. 그는 "젊은 연기자들이 보여주는 싱그러움을 재미있게 볼 수 있을 것"이라며 "신인 배우가 많은 만큼 다양한 취향을 가진 시청자들에게 각자 선호하는 인물이 생길 것 같다"고 기대했다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr