이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

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쥬얼리 서인영이 전성기 시절 행사비로 100만 원을 받았던 사연을 공개했다.16일 ‘개과천선 서인영’에는 쥬얼리 완전체가 25년 만에 지방 행사에 나선 영상이 올라왔다.쥬얼리 시절 행사비 이야기가 나오자 서인영은 “우리는 어떤 행사에 가도 100만 원을 받았다”며 당시를 회상했다.행사비에 화가 난 서인영이 소속사 대표의 카드로 명품 가방을 구매한 일화도 공개됐다. 박정아는 “당시 인영이가 얼마나 화가 났는지 미국에 갔을 때 갑자기 대표님에게 카드를 내놓으라고 했다”며 “둘이 함께 명품 매장을 찾아 가방을 샀다”고 되짚었다.당시 박정아는 입생로랑, 서인영은 샤넬 가방을 골랐다. 이지현이 “언니도 샤넬을 샀어야지”라고 하자 서인영은 “이 언니는 또 이런다”며 박정아를 바라봤다.서인영은 멤버들이 행사비 자체를 제대로 확인하지 않았던 상황도 전했다. “행사비가 얼마인지 물어본 멤버도 한 명도 없었다”는 서인영의 말에 이지현은 “우리가 너무 순수했다”고 맞장구쳤다.빡빡한 스케줄 탓에 무대 의상을 입은 채 퀵서비스 오토바이로 이동했던 순간도 있었다. 당시 활동을 두고 조민아는 “우리는 정말 목숨을 걸고 활동했다”고 토로했다. 오토바이로 이동하던 당시를 언급한 이지현은 “무대 의상이 굉장히 짧았다. 보이고 안 보이고가 문제가 아니었다”며 “일단 오토바이에 매달려 살아남아야 했다”고 강조했다.또한 서인영은 “나 리허설을 해야 되거든. 다영이 이렇게 봐야 된다”이라며 네일 하나가 떨어진 손가락을 보여줬다.제작진이 “다영님이랑 무대 괜찮았겠어요?”라고 묻자 서인영은 “그러니까 잘하겠지. 핫하지”라고 답했다.이어 “옛날에 효리 언니가 절대 키 큰 여자랑 무대 하지 말라고 했는데”라며 “애기랑 하니까 얼마나 더 예뻐 보이겠냐”고 했다.서인영은 “근데 그건 어쩔 수 없다. 세월이 무색하다”며 웃었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr